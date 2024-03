Corini presenta Lecco-Palermo: «Diamo valore a cosa dico, mi sembra di parlare chiaro e italiano»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della gara contro il Lecco:

«Come si fa a capire dove e come intervenire visti i tanti gol subiti? Nascono da varie situazioni e si analizzano. Il Brescia ha fatto gol in diversi modi, sono errori e bisogna lavorare. Questa sarà una ricerca continua e gli errori ci hanno penalizzato. Liam fuori dopo l’espulsione? Volevamo coprire il campo, Di Mariano può fare una fase difensiva e Di Francesco può accompagnare Matteo giocando da seconda punta. Ho preferito mantenere gli esterni. Spesso si è ironizzato quando dicevo percorso, ora non c’è più percorso ma 10 partite e dobbiamo fare bene. La prossima partita devi dimostrare qualcosa e far capire che quello che è successo è successo. Crediamo alla promozione e lo dimostreremo vincendo la partita. Il percorso porta a giocarci queste 10 partite. Si ironizza su tutto. Io lavoro in campo a consolidare cosa va bene e capiamo perché abbiamo sbagliato. Se uno dice una cosa deve rimanere fissa nella memoria. Il lavoro è continuo e c’è sempre da imparare, lo facciamo di continuo e ti impegni per migliorare. Si fanno errori tecnici e tattici. Diamo valore a cosa dico, mi sembra di parlare chiaro e italiano. Marconi? E’ stato ed è importante per me. Il titolare in quel ruolo è stato Ceccaroni ma l’ho visto bene, purtroppo contro il Como è stato espulso e contro il Brescia nell’intreccio di gambe. Dubbi di formazione? Sono orientato ma dobbiamo valutare alcune cose. Insigne domani sarà valutato perché ha un problema all’adduttore, il resto sono tutti a disposizione. Deplanches la prossima settimana rientra e Lucioni dopo la sosta. l’unico in dubbio è Insigne ma sarà valutato domani mattina».