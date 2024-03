Corini presenta Lecco-Palermo: «Ecco perchè Brunori fuori a Brescia»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della gara contro il Lecco:

«Ci sono momenti del campionato più difficili di altri, la pausa del primo tempo di Brescia è stato un momento difficile perché c’era delusione e la squadra era colpita ma dovevamo giocare altri 50’ e la scelta è stata fatta per avere più qualità e perché Matteo era alla terza partita e serviva un giocatore che attaccasse la profondità, mantenendo l’equilibrio. La squadra ha provato a dare ritmo ma la difficoltà è complessiva del momento. Cosa mi fa ancora credere nella promozione? La rabbia ti fa barcollare ma ti dà energia. Nei momenti difficili abbiamo trovato energia. Vedo i ragazzi lavorare con impegno e delusione che c’è in tutti noi. Questo dipende da noi, pensare al Lecco vuol dire ripartire e noi finché ci sarà la matematica pensiamo a fare i punti. Il dato oggettivo dice che il Lecco è in difficoltà, ma sappiamo che qualità hanno e sono bravi sulle palle inattive. Noi dobbiamo andare a fare la partita e vincere. Massimo rispetto ma per noi è un punto di ripartenza. Stulac fuori? E’ stato penalizzato dalla condizione fisica di Gomes. Sta bene dal punto di vista mentale e dà dal punto di vista tattico. vive un momento importante e ho preferito lui».