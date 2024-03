Corini presenta Lecco-Palermo: «Formazioni? Le riflessioni sono state profonde»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della gara contro il Lecco:

«Il Palermo vincerà ancora segnando un gol in più e subendo? L’abbiamo cercato l’equilibrio ma nelle ultime tre abbiamo subito ancora gol, bisogna vedere come e perché li abbiamo subiti. Noi proviamo a giocare ma sappiamo quanto è importante trovare compattezza che avevamo perso dopo i risultati negativi, poi con gli acquisiti di gennaio abbiamo messo dentro altri giocatori. Le ultime tre ci hanno penalizzato ma la ricerca sarà continua anche per consolidare la fase difensiva.

Dal punto di vista della condizione atletica la squadra corre e tre giorni fa dopo la Cremonese ho rimesso in campo la stessa squadra tranne qualche cambio. Spesso ho detto che la terza partita è la più invasiva, Diakitè l’avevo tolto per qualche crampo, Ceccaroni l’ho fatto riposare, Liam l’ho messo trequartista perché da tanto non giocava tre partite e Di Francesco aveva ripreso il suo posto. Le riflessioni sono state profonde visto che era la terza partita».