Corini presenta Lecco-Palermo: «A volte l’ansia ti porta fuori equilibrio»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della gara contro il Lecco:

«Cosa non ha funzionato nelle ultime due? Mi sembra di essere esaustivo, cerco sempre di dare la mia logica. Cremona ha avuto un percorso particolare dopo un primo tempo fatto bene, con la Ternana abbiamo dominato a tratti e dopo il 2-1 loro la mancanza di lucidità ha messo loro in condizione di vincere. Contro il Brescia è una partita particolare perché peggio di prendere un gol dopo 20 secondi non c’è niente, ma abbiamo recuperato e siamo andati in vantaggio, dopo abbiamo sofferto e il secondo tempo è stato difficile. Il 2-1 contro la Ternana c’è stata ansia e abbiamo perso le distanze, non siamo stati equilibrati. E’ dovuto al secondo tempo di Cremona e non siamo stati capaci di reggere questo tipo di situazioni. E’ allenabile la concentrazione? Per i professionisti è fondamentale. Ci sono errori tecnici e tattici ma non di concentrazione, la volontà è quella di fare cose importanti e avere rimesso in pista il campionato. C’è volontà di ripartire e concentrarsi. A volte l’ansia ti porta fuori equilibrio»