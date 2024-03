Corini presenta Lecco-Palermo: «Serie A? Ci proveremo fino alla fine»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della gara contro il Lecco:

«Dopo Brescia hai detto che la squadra non era pronta per il secondo posto, ma ci credi ancora alla A? La chiarisco subito. Era riferito alle ultime due partite, noi non abbiamo fatto punti e le concorrenti sì. Questo significa che è più difficile raggiungerli. Le due sconfitte ci hanno riportato indietro ma ci proveremo fino alla fine, questo lo metto in maniera ufficiale che per noi la partita di Lecco significa ripartire e fare punti. Magari cosa è successo a noi può capitare a chi ci sta davanti. ci sono un sacco di punti da fare ancora. Oggi la distanza è più ampia e dobbiamo colmarla. Perché non riusciamo a fare il salto di qualità? E’ un dato oggettivo e sul quale riflettere. E’ stata una settimana terribile. Ci sono ancora dieci partite e devi pulire questa delusione che c’è, che percepiamo e le ultime due ci hanno ricacciato indietro. I punti rispetto alla promozione sono aumentati ma possiamo recuperare ancora».