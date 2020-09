Il Palermo è alla ricerca di un attaccante in grado di fare la differenza in un campionato difficile come quello di Serie C, che (molto probabilmente) avrà inizio il prossimo 27 settembre.

Nelle ultime ore, alcuni quotidiani locali in edicola oggi, hanno riportato un nuovo possibile nome per l’attacco rosanero: Federico Gerardi, classe 87′, svincolatosi dal Rimini e con un passato importante tra Serie B e C.

La nostra redazione ha voluto sentire l’agente del calciatore l’Avv. Nicola Locatelli, il quale ai nostri microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Ho parlato col ds Castagnini e al momento non risulta alcun interesse da parte del Palermo per il calciatore. Palermo è certamente una piazza importantissima, sarebbe impossibile dire di no davanti ad una loro offerta, ma al momento non c’è nulla».