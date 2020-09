Ogni giorno che passa la situazione in casa Trapani si fa sempre più critica.

Il neo tecnico del club, l’ex rosanero Di Donato, si trova in una situazione di grossa difficoltà non potendo fare allenare i suoi ragazzi. Secondo quanto accertato nei giorni scorsi dagli ispettori, infatti, al “Provinciale” non sarebbe garantito il protocollo sanitario previsto dalla FIGC. Questa mattina il giornalista Francesco Francioso attraverso un post su Facebook, ha annunciato che anche oggi non si potranno effettuare gli allenamenti.