Lo sport è fermo per via del Coronavirus. In attesa che si riparta la redazione di Ilovepalermocalcio ha intervistato Giuseppe Pagana allenatore dell’Acireale. Il tecnico ha parlato dei calciatori che l’hanno sorpreso maggiormente nel Palermo, ma anche di quali operazioni di mercato dovrebbero fare i rosanero in Serie C. Queste le sue dichiarazioni:

Dei calciatori rosanero c’è qualche calciatore che l’ha impressionata maggiormente?

«Sicuramente i giovani. Il Palermo ha giovani promettenti ed importanti e sono stati loro, fino ad oggi, ad aver fatto la differenza. Sono ragazzi importanti che hanno dimostrato di poter dire la loro anche tra i grandi».

Se il Palermo dovesse conquistare la promozione in Serie C, categoria che lei conosce, dove dovrebbe intervenire per rinforzare la squadra?

«Questa non è competenza mia. Ho detto più volte che fare calcio a Palermo non sarà facile perché bisogna sempre costruire una squadra per vincere. Se il Palermo dovesse andare in Serie C i tifosi non accetterebbero di fare una campionato di transizione, ma pretendono una squadra per vincere e giocare a Palermo per vincere non è facile. In Serie C non è obbligatorio far giocare gli under e se il Palermo dovesse essere promosso, secondo me, farà tanti cambiamenti».