Il coronavirus ha costretto tutti gli sport a fermarsi. In attesa che si riparta la redazione di Ilovepalermocalcio.com ha intervistato l’allenatore dell’Acireale Giuseppe Pagana. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Il suo Acireale e il Savoia sono le uniche due squadre che hanno sconfitto il Palermo al “Barbera”. Cosa ricorderà di quella gara?

«Il momento più bello che porterò dietro sarà il momento in cui abbiamo gioito con i tifosi, ma anche i complimenti ricevuti da tutti. Ricordo che al “Barbera”, oltre a vincere, abbiamo dominato la partita. Andare a Palermo, vincere e convincere è stata una cosa fantastica, sopratutto per i tifosi che ci tenevano tanto. Quella rimane una pagina storica per quanto riguarda il calcio acese».