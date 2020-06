In attesa di conoscere l’uomo che siederà sulla panchina rosanero, sono tanti i nomi di calciatori accostati al club in vista della prossima stagione. Tra questi figura quello di Matteo Liviero (Clicca qui), giocatore cresciuto nel vivaio della Juventus, così come Crivello, quando Castagnini era il responsabile del settore giovanile del club bianconero. Il giocatore andrebbe a prendere il posto di Vaccaro sulla fascia sinistra, con il giovane ormai quasi certo dell’addio al club rosanero. Si tratta di un classe ’93 che vanta non poca esperienza in B e C che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Juve Stabia, Fano e Vicenza. Proprio con il Vicenza, il giocatore si è reso protagonista della promozione della squadra in Serie B. Infine, potrebbe dare un contributo alla trattativa il fatto che il giocatore è in scadenza. Si attendono quindi aggiornamenti sul fronte Palermo-Liviero, ma nel frattempo è intervenuto ai microfoni della nostra redazione l’agente del giocatore, Alessandro Orlandi. Ecco qui di seguito le sue parole: «Accostamento di Matteo al Palermo? Sinceramente non abbiamo avuto rapporti con la società quindi non c’è fondatezza. Però da parte sia nostra, che del giocatore, c’è grande ammirazione per una piazza dal grande blasone. Matteo è reduce dalla promozione con il Vicenza, con il quale ha giocato una buona seconda parte di stagione e siamo in attesa di conoscere la posizione dello stesso club in merito alla sua riconferma, in caso contrario, ci guarderemo attorno. C’è comunque grande rispetto nei confronti della piazza rosanero».