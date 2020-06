Durante il Consiglio Federale c’è stato uno scontro tra Ghirelli, presidente della Lega Pro e Cosimo Sibilia, presidente della Lnd, i due la vedono diversamente sulla riforma dei campionati, Ghirelli è più conservatore ed è contro a una possibile riforma, mentre Sibilia vorrebbe dare una ventata di cambiamento al sistema calcistico italiano. Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it”, la riforma prevederebbe una Serie D Elitè che potrebbe affiancare la Serie D normale, in questo campionato ci andrebbero le nove vincitrici dei gironi del campionato dilettantistico di questa stagione, tra cui il Palermo, le escluse da una Serie C elite e le semifinaliste della Coppa Italia serie D. In questo modo ci sarebbero 3 gironi da 20 squadre, con una sola promozione per girone in Serie C elite e 3 retrocessioni in Serie D. L’attuale campionato di Serie D sarebbe in pratica una quinta serie.