Dopo il Consiglio Federale della FIGC tenutosi mercoledì 21, oggi era in programma il Consiglio della LND. Questo è durato ben cinque ore e al termine Sandro Morgana, vice presidente della LND, è intervenuto in diretta Facebook con la redazione di Ilovepalermocalcio e ha spiegato le decisioni prese dal Consiglio. Queste le sue dichiarazioni: «La riunione è durata cinque ore perché sono stati affrontati tanti problemi, tra questi anche quelli sanitari per il futuro e anche su quando sarà possibile riaprire le sedi. Non ci riunivamo da mesi e abbiamo dovuto affrontare altri problemi di altro genere».

Morgana parlando della decisione da parte del Consiglio si è espresso così: «Abbiamo assunto una delibera che proporrà al Consiglio Federale, del 4 o 5 giugno, la cristallizzazione del campionato di Serie D. Cristallizzazione significa: noi proporremo il passaggio in Serie C delle squadre prime in ogni girone e la retrocessione di quattro squadra dal campionato di Serie D ai campionati di Eccellenza. Questo mette insieme il merito e il demerito, se così lo possiamo definire. Ci rendiamo comunque che siamo obbligati ad agire in questo modo per via della pandemia. Per quanto riguarda i ripescaggi terremo conto del merito».

Alcuni gironi della Serie D (Girone A, Girone C, Girone D, Girone H) vedono squadre a pari punti in zona playoff. Su questo Morgana si è espresso così: «Per le società che sono a pari punti abbiamo deciso di attuare la classifica avulsa, ma sarà il Consiglio Federale a decidere. Questa è stata una decisione presa in maniera unanime. Siamo consapevoli del momento di difficoltà e nei momenti di difficoltà ci si unisce, si lavora insieme per far tornare a giocare il calcio. Il presidente Sibila farà questa proposta e andrà a trattarla nel Consiglio Federale».

In chiusura Morgana ha parlato della promozione in Serie C del Palermo: «Palermo in Serie C? La data è quella del 4 o 5 giugno. Non c’è motivo per accogliere la nostra proposta, ma si festeggia dopo. Percentuale? Non posso darla (ride,ndr), credo di essere abbastanza chiaro».