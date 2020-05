In merito all’emergenza Coronavirus, l’America del Sud è “un nuovo epicentro” della pandemia, con una situazione particolarmente allarmante in Brasile. Lo sottolinea l’Organizzazione mondiale della Sanità. “Vediamo il numero dei casi aumentare in molti Paesi sudamericani – ha detto il responsabile Oms per le emergenze, Michael Ryan -. C’è preoccupazione per diversi di quei Paesi ma chiaramente il più toccato è il Brasile”.