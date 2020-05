Il Palermo è tra le capoliste di Serie D per le quali la LND chiederà al Consiglio Federale la promozione in C. Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”,Rinaldo Sagramola, amministratore delegato dei rosanero, ha commentato così: «Sono particolarmente contento. Non è stato contraddetto il principio cardine dello sport, ovvero che il merito sportivo deve essere messo al primo posto. Ne prendo atto con soddisfazione, per me, per la società, per l’intera città e la tifoseria che attendeva con trepidazione il ritorno nel calcio professionistico».