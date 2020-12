Il Palermo domenica sarà ospite della Vibonese. A difendere i pali del club calabrese ci sarà l’ex rosanero Leonardo Marson che, intervistato dalla nostra redazione, ha espresso un giudizio sui prossimi avversari:

Il Palermo ha avuto delle difficoltà ad inizio campionato, poi, piano piano, rimessa in corsa. Crede possa arrivare almeno tra le prime 4?





«Questo rientra nel discorso fatto per la Ternana. Dipende da tanti fattori. Ti dico che è la Serie C è un campionato particolare, soprattutto in questa stagione, si può perdere e pareggiare con tutti se non si fa una prestazione al 100%. Ho vissuto questa sensazione a Cesena, posso capire quello che provano i giocatori perché sono grandi piazze, molto esigenti. In questo campionato puoi trovare delle difficoltà. Il Palermo, guardando la qualità della rosa, può stare tra le prime cinque».

Chi teme maggiormente dei rosanero per domenica?

«Il Palermo ha grande qualità, inutile nasconderlo. Non ti voglio indicare un nome in particolare perché, secondo me, sarebbe comunque ingiusto nei confronti di tutti gli altri. La qualità della rosa è alta, il Palermo è pericoloso e noi lavoreremo per farci trovare pronti».