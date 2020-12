Domenica si giocherà Vibonese-Palermo. In difesa dei pali dei “Leoni” ci sarà Leonardo Marson, ex rosanero, che ha iniziato la stagione prima in panchina, adesso sta trovando continuità. Il classe ’98, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato così del suo inizio di campionato e del periodo legato alle tante positività in seno al club:

Lei ha iniziato il campionato da “spettatore”, poi è riuscito a trovare spazio e sta avendo continuità. Come ha vissuto quei giorni?





«Diciamo che, come al solito, sono arrivato gli ultimi giorni di mercato. Questo non mi ha aiutato, però mi sono messo a lavorare con umiltà e grande voglia dal primo giorno. Ho aspettato in silenzio la mia possibilità, che è arrivata e voglio cogliere fino in fondo».

Anche la Vibonese ha avuto delle difficoltà per via del Covid. Lei come ha vissuto quei momenti?

«Sono momenti che ti spiazzano. Cerchiamo, come tutte le altre squadre, di fare il massimo dell’attenzione durante la settimana. A volte non puoi fare nulla, sono cose che succedono, poi dentro lo spogliatoio è difficile contenere la cosa. Finché non vivi certe situazioni in prima persona fai fatica a capire, quando li vivi capisci che sono momenti difficili. Anche un semplice allenamento diventa la cosa più difficile da organizzare».