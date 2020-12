Domenica il Palermo sarà ospite della Vibonese. I calabresi, dopo lo 0-0 in casa del Bari, cercheranno di fare lo sgambetto ai rosanero. A difendere i pali dei calabresi ci sarà l’ex rosa Leonardo Marson che, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato anche della Ternana. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Voi avete già affrontato la Ternana, che, come diceva lei, vi ha sconfitti per 2-3. Crede sia la vera candidata per la promozione diretta?





«Mancano più di 20 partite alla fine del campionato, vanno considerati diversi fattori. In questo momento la Ternana ha una marcia in più. Io non darei tutto per fatto, perché nel calcio un singolo episodio può cambiare tutto».