«Ancora mancano tante partite, 7 punti non sono tanti calcolando che c’è ancora lo scontro diretto a Torre Annunziata. Se dovesse esserci un eventuale passo falso del Palermo, il vantaggio dei rosanero può essere ridotto a 3-4 punti fino allo scontro diretto, lì si deciderà tutto. Secondo me il Palermo alla fine riuscirà a vincere il campionato, ma fino all’ultima giornata il torneo sarà in bilico». Queste le parole di Salvatore Maltese, capitano del Licata, rilasciate ai nostri microfoni in merito al duello tra Palermo e Savoia.