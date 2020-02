Alessandro De Vena , attaccante del Savoia, si è espresso così dopo la gara di ieri vinta per 4-0 contro il Licata in merito alla rincorsa sul Palermo: «Savoia come l’Avellino? Lo spero perché potrebbe essere un bel successo recuperare dal -7 in classifica. L’anno scorso non giocammo contro il Palermo ed eravamo a -10, ma ci possiamo ancora credere».