«Il Palermo è partito bene con 10 vittorie consecutive, ma come è stato dimostrato, il campionato di Serie D è duro soprattutto nel girone di ritorno. Sicuramente i rosanero stanno facendo un grande cammino, condito da tante vittorie. Noi domenica dobbiamo sbagliare il meno possibile e riuscire a sfruttare le occasioni che ci verranno concesse. Sicuramente il pubblico farà la loro parte e noi avremo il dodicesimo uomo in più». Queste le parole di Salvatore Maltese, capitano del Licata, rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni in merito al sfida con il Palermo.