«La sfida con il Palermo?Domenica abbiamo l’opportunità di avere la partita che tutti vorrebbero giocare, non c’è modo migliore per riscattarsi dalla sconfitta contro il Savoia. Penso che per rialzarci anche moralmente, sicuramente se riusciremo a fare una grossa prestazione, il risultato verrà». Queste le parole di Salvatore Maltese, capitano del Licata, rilasciate ai nostri microfoni in merito alla sfida con il Palermo.