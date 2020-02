«Mi aspettavo le difficoltà del Palermo, il Bari dell’anno scorso ha programmato la stagione a inizio anno. I rosanero sono partiti con un leggero ritardo dirigenziale e di preparazione, questo ha influito. Inoltre il Bari aveva un organico molto più forte rispetto al Palermo di quest’anno, anche perchè i rosa vincono le partite in maniera molto sofferta. Per questo dico che il campionato sarà apertissimo fino alla fine». Queste le parole di Salvatore Maltese, capitano del Licata, rilasciate ai microfoni di della nostra redazione in merito al paragone tra il Palermo e il Bari dell’anno scorso.