Il primo Palermo di Giacomo Filippi avrà subito un banco di prova difficile ed affascinate. Il tecnico farà il esordio da primo allenatore in un derby contro il Catania, partita attesissima da entrambe le città. In vista di questo attesissimo match la nostra redazione ha intervistato Giovanni Ferraù, presidente della Sigi che guida il club etneo in attesa della cessione a Joe Tacopina.

Il Palermo è al primo anno tra i professionisti e non sta vivendo una grande stagione. Si aspettava queste difficoltà?





«Ho seguito il campionato e le vicende del Palermo. Ho visto che hanno costruito una squadra che gioca bene. È una buona squadra, non mi aspettavo di vederla così in classifica. L’esonero di Boscaglia mi ha spiazzato, non me l’aspettavo».

Il derby di andata fu strano. Il giorno della sfida il Palermo ebbe dei problemi legati al Covid e difatti si presentò con il solo Faraone in panchina. Tra due giorni si presenterà un Palermo reduce dal cambio di allenatore. Che squadra si aspetta?

«Il Palermo è una squadra ottima. L’ho vista giocare bene a Viterbo in inferiorità numerica. Immagino che sarà un Palermo determinato con voglia di riscatto. Il cambio dell’allenatore è sempre uno stimolo per la squadra e, poi, il derby ti carica».