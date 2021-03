A distanza di otto anni torna a giocarsi il derby Catania-Palermo al “Massimino”. Le due squadre vivono un momento di difficoltà legato ai risultati, con i rosanero che hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia. I rossazzurri, dal canto loro, cercheranno una vittoria che manca da quattro giornate. In vista di questa sfida la nostra redazione ha intervistato Giovanni Ferraù, presidente della Sigi che guida il Catania in attesa della cessione a Tacopina.

Anche il Catania non vive un momento felice. Da 4 giornate non arriva la vittoria. Come sta la squadra?





«La squadra sta bene. Immagino ci sia una stanchezza di fondo, ma è una cosa di tutte le squadre. Noi negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto una partita in più. I ragazzi stanno bene e sono molto determinati. Sono tutte gare difficili, per cui ogni partita è una storia a se, il derby ancora di più».

Le assenze, come quella di Tonucci e Zanchi, unita a qualche calciatore non al meglio la preoccupano in vista del derby?

«Il derby è una partita diversa. Raffaele sta preparando la gara, come sempre, con grande attenzione. Questo è il derby e la preparerà ancora meglio rispetto al solito. Le squalifiche fanno parte del gioco del calcio».