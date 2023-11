Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Le scelte sul mercato sono state forti, importanti perché non capita tutti i giorni di avere questi giocatori in Serie B. La prima cosa che valuto in un direttore sportivo è la gestione del gruppo e sotto questo aspetto è top. Dal punto di vista tecnico non so dirti ma è fortissimo a gestire il gruppo, sa come comportarsi, dando tante volte la carota, poche volte il bastone e si fa ben volere dai giocatori».

«Corini? E’ normale che la gente voglia sempre vincere e che quindi sia un pò scontenta o scettica quando la squadra non vince. E’ dura togliere lo scetticismo dalle persone, è normale che Corini non piaccia a tutti. I conti si fanno alla fine e quindi Corini sarà giudicabile a fine stagione. Io non ho mai avuto Corini ma so come lavora e posso dire che è molto forte, sa gestire in maniera spropositata un gruppo. Oggi contano i rapporti umani tra giocatori e allenatore e lui ne ha tanti, persona straordinaria, ci ho anche giocato contro».