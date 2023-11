Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Addio al Palermo? Con i problemi di salute che ho avuto non ho approfondito la cosa. Non volevo neanche più giocare ma sicuramente avrei rinnovato se fossero andate diversamente le cose. Non voglio menzionare l’allenatore e il direttore vecchio con cui si è creato un rapporto un pò difficile. Se ci fosse stato già prima il City Group probabilmente sarei rimasto, anche facendo il terzo o il quarto portiere. Alla fine però ho avuto diversi problemi e ho preferito non continuare. Sono andato a Novara per aiutare il preparatore dei portieri che è un amico. Adesso sto studiando per fare il direttore sportivo, ho contatti e sto seguendo diversi giocatori. Non dico ancora che ho appeso i guanti al chiodo perché devo metabolizzare e se dovesse arrivare un’occasione interessante potrei continuare. Dovevo andare ad Empoli ma poi con l’infortunio di Caprile la società ha avuto altre priorità».