Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Ho un ricordo bellissimo di entrambe le piazze, ma Palermo è inarrivabile, un passo avanti a tutti. Come persone, come ambiente. Giocare a Palermo è davvero incredibile, non ha niente da invidiare a piazze come Inter, Juventus e Milan. Se pur non abbia mai fatto una partita a Brescia, mi sono trovato molto bene. Mi sono fatto convincere da Cellino e Castagnini e sbagliai, e non ho giocato. Però come ambiente, città sono stato molto bene. I tifosi del Palermo, però, non sono paragonabili a nessuno, forse solo a quelli della Fiorentina per attaccamento. A Brescia è stato bellissimo quando ci siamo salvati all’ultima giornata ad Ascoli. A Palermo ho vissuto un miliardo di momenti belli, naturalmente la promozione dalla C alla B è stata meravigliosa, liberatoria. Non potrò mai scordarmi quando siamo tornati dopo la decima vittoria da Biancavilla e lo spiazzale era strapieno. Non ho mai visto così tanta gente, abbiamo ballato e cantato con loro. Siamo rimasti folgorati».