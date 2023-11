Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«La partita con la Samp l’ho vista a Marassi con Sorrentino, quella con il Lecco ho visto solo la sintesi. Mi confronto spesso con lo staff del Palermo e posso dirti che col Lecco poteva andare diversamente, però sono di quelle partite particolari dove bisogna stare attenti a non concedere niente. Se subisci gol al Barbera poi diventa tanto dura perché le squadre si chiudono e fanno la partita della vita. Lo considero un incidente di percorso che non ci deve stare ma ci sta, fa parte del percorso. Contro la Samp non ha fatto benissimo ma la squadra di Pirlo non poteva perdere punti. Era uno scontro a viso aperto, il Palermo ha avuto la peggio ma ricordiamo che con Soleri e Mancuso ha avuto le occasioni per pareggiare. Se andava a casa con un punto parlavamo di altro».