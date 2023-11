Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Penso che il Palermo non avrà ripercussioni dalla partita dell’anno scorso col Brescia. Vorrà fare di tutto per trovare quella scossa dopo le due sconfitte consecutive. La classifica è molto buona ma con la squadra che ha ci si aspetta sempre qualcosa di più. L’anno scorso era l’ultima spiaggia per il Brescia e ci può stare che il Palermo sia incappato in un pareggio. Sono cose che succedono nel calcio. Mercoledì deve portare a casa i 3 punti perché ha tutto per farlo, una squadra forte, un allenatore forte e un ambiente da Dio».