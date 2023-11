Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Baldini? Sicuramente bravo a livello tecnico-tattico, però poi su altri aspetti ho i miei dubbi e perplessità. Non mi va di dire niente, io ho la mia esperienza che non è molto positiva con lui. Le differenze con Corini ci sono, lui è scatenato, Corini è molto più pacato. A maggio si parlerà veramente di cosa sono stati i due allenatori per il Palermo».