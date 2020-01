La nostra redazione, ha contatto in esclusiva il presidente del Marsala, Domenico Cottone, in vista della sfida contro il Savoia. Ecco un retroscena svelato dal numero uno lilibetano: «Avevamo avuto un’agibilità ridotta per lo stadio e c’era una curva chiusa, entro sabato vanno fatti dei lavori per la copertura della tribuna. Siamo intervenuti come Marsala Calcio perché i tempi comunali sono biblici. Abbiamo chiamato una ditta che sostituirà questo pannello, se non viene sostituito si rischia di non giocare la partita addirittura. Abbiamo messo dei prezzi agevolati, sono previsti credo circa 150 tifosi del Savoia, sarà un bel match come lo è stato col Palermo. Il Savoia è sempre la seconda in classifica».