La nostra redazione, ha contatto in esclusiva il presidente del Marsala, Domenico Cottone, in vista della sfida contro il Savoia. Ecco le sue parole: «Per noi domenica è fondamentale fare punti, a prescindere dal fatto che una nostra vittoria agevolerebbe la corsa del Palermo al primo posto. Il Palermo vincendo col Marina di Ragusa o anche pareggiando allungherebbe qualora noi vincessimo. Noi siamo costretti a vincere, dico così perchè abbiamo necessità di fare punti. Abbiamo una classifica preoccupante e rischiamo di trovarci nelle parti basse, magari moralmente i ragazzi lo subiscono questo e non va bene. Serve una vittoria e una prestazione, non importa il risultato, anche 1-0, basta che facciamo un gol in più. Sappiamo che affronteremo una corazzata, ne siamo consapevoli, speriamo di avere il nostro dodicesimo uomo in campo, lo stadio abbiamo avuto l’autorizzazione e sarà aperto in tutti i settori. Spero i marsalesi ci diano forza, anche col Nola abbiamo preso gol con l’unico tiro subito. Sarebbe una vittoria che avrebbe un doppio peso, a noi serve e avvantaggia anche il Palermo, da tifoso palermitano sarei doppiamente felice. Diciamo che non si tratta di 3 punti ma di 6!(ride ndr.). Molti tifosi che non potranno andare a Marina di Ragusa so che verranno qui a Marsala a tifarci, mi fa molto piacere».