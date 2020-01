Novità in vista del prossimo match delicato tra Marsala e Savoia, per i padroni di casa in chiave salvezza mentre per i bianchi per continuare la lotta al Palermo. Dopo la chiusura della curva dello stadio “Nino Lombardo Angotta”, le ultime notizie evidenziano che lo stadio sarà fruibile per intero, con lo scopo di far divenire i tifosi di casa il 12 uomo in campo sostenendo i propri uomini verso la vittoria.