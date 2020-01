L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, intervenuto a TMW Radio, ha fatto dei commenti poco positivi su Antonio Conte. Ecco le sue parole: «Conte piagnucola un pò troppo visto che prende 11 milioni all’anno. Non condivido la sua mentalità, non lo avrei mai ripreso alla Juve. Quando stavamo per prenderlo ho ricordato a Blanc ciò che successe ad Arezzo, quando noi vincemmo e Conte urlò che avremmo dovuto pareggiare.».