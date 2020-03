Il Palermo vuole dare continuità al successo di domenica scorsa contro il Nola per 4-0. I rosanero nel prossimo turno di campionato saranno impegnati contro il Corigliano, una trasferta per niente agevole, dato che la squadra calabrese ha messo in difficoltà il Savoia nell’ultima giornata di Serie D Girone I. La formazione di Pergolizzi non può commettere passi falsi, dato che è l’ultimo step prima dello scontro diretto contro i campani che deciderà il campionato. La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il capitano del Corigliano, Cosimo Cosenza, di seguito le sue dichiarazioni:

Il Corigliano è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Savoia, c’è un pizzico di amaro in bocca per come è andata la partita?

«C’è ancora tanta amarezza per la partita contro il Savoia, abbiamo fatto una grande prestazione su un campo difficile, credo che ai punti avremmo meritato il pareggio. Siamo riusciti a passare in vantaggio senza soffrire nulla nel primo tempo, poi gli errori ci sono costati cari. Siamo stati poco incisivi sotto porta e abbiamo pagato gli errori».

Che impressione ti ha fatto il Savoia?

«Il Savoia ha una rosa importante, è una grande squadra e l’ha dimostrato anche domenica. Perché le grandi squadra anche quando vanno sotto riescono a ribaltare la partita, hanno carattere. Noi abbiamo fatto una grande prestazione, ma il Savoia è una grande squadra e merita il posto in cui si trova».

Domenica in Calabria arriva il Palermo, che sfida ti aspetti?

«Per noi è una partita importante, in questo momento per noi ogni partita è una finale. Dobbiamo pensare alla nostra classifica e vogliamo tirarci fuori da questa situazione, partita dopo partita. Per il Palermo abbiamo grande rispetto, è la capolista, è una squadra, una società, una piazza che non c’entra nulla con categoria. In campo proveremo a vincere».

Come si mette in difficoltà la capolista?

«Il Palermo è una grande squadra, ha una rosa che non c’entra nulla con la Serie D. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e risolvere la partita in qualsiasi momento. Contro i rosanero dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, tanto agonismo, tutte le nostre qualità e anche un pizzico di fortuna. Quello che ci è mancato contro il Savoia, dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le occasioni».

Secondo te alla fine chi la spunterà tra Palermo e Savoia?

«Sono due squadre costruite per vincere, due rose importanti, sarà decisivo lo scontro diretto. Chi sarà più bravo vincerà il campionato, anche se il duello sarà vivo fino alle fine, mancano ancora 8 partite».

Ti aspettavi un campionato simile da parte del Palermo, considerato quanto fatto in Serie D rispetto dal Bari l’anno scorso?

«Il campionato di quest’anno è più difficile rispetto a quello dello scorso anno, ci sono squadre come Savoia, Giugliano, Fc Messina che sono società attrezzate. L’anno scorso oltre al Bari, c’era solo la Turris, per questo il Palermo ha avuto più difficoltà rispetto ai biancorossi in Serie D. Anche se i rosanero hanno un cospicuo vantaggio sul Savoia a 8 partite dal termine».