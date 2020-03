A un punto dal terzo posto in classifica. Sognare si può. Il Troina è la sorpresa di questo campionato, una squadra che in estate da molti era vista come una squadra che avrebbe potuto rischiare anche la retrocessione, ma che ora sogna in grande. Intervenuto ai microfoni dell’edizione odierna de “La Sicilia”, Lautaro Fernandez, attaccante argentino del Troina, ha parlato così della splendida stagione che sta disputando la sua squadra: «Stiamo disputando una stagione di alto livello, era una cosa che non immaginavo quando abbiamo iniziato la preparazione estiva. Ma con il lavoro nostro e del nostro tecnico ogni settimana miglioriamo sempre di più. Il merito è di tutti. La nostra è una squadra composta da giocatori giovani. Ognuno vuole far parlare di sé. Riusciamo a dare ogni domenica il meglio di noi stessi e di questo va dato merito al nostro allenatore Davide Boncore». Per i play off c’è bagarre. «Noi ci crediamo. Oltre a noi ci sono Acireale, Fc Messina, Acr Messina, Giugliano e Licata. Tante siciliane, molte delle quali più blasonate del Troina. Ma noi siamo giovani e determinati». Chi vincerà il campionato? «Credo il Palermo, ha cominciato la stagione con 10 vittorie e ha fatto il vuoto, adesso ha un distacco di 7 punti dal Savoia e difficilmente perderà punti». Il prossimo anno si vede ancora a Troina? «Io penso a completare la stagione bene e in doppia cifra, visto che ne ho già fatti 7». Come si vive a Troina? «È una cittadina tranquilla, c’è gente affettuosa che mitratta bene. Qui ho tanti amici, è il posto perfetto per fare calcio».