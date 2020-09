Il Palermo, terminato il ritiro a Petralia Sottana, è tornato in città per proseguire la marcia d’avvicinamento al prossimo campionato di Serie C.

Nel corso delle tre settimane di lavoro a Petralia, il difensore Bubacarr e il centrocampista Corsino si sono aggregati al resto del gruppo in prova. Quest’oggi, a causa della lista ridotta a 22 calciatori, sono purtroppo stati esclusi dalla società e quindi non tesserati. La nostra redazione ha voluto sentire il 29enne Gianmarco Corsino, palermitano, che a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata in allenamento lo scorso 5 novembre, non ha potuto dare il suo contributo alla squadra, mettendo in luce la sua qualità. Nel corso della lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni, Corsino ha affrontato diversi argomenti: il suo legame con la maglia rosanero, con la squadra, tutti i membri dello staff e della dirigenza, gli obiettivi del club e quelli personali. Poi una dedica speciale ai tifosi e al capitano Alessandro Martinelli.

Queste alcune sue parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:

Progetti futuri? Hai ricevuto offerte da qualche club? «Sinceramente sto staccando un po’ la spina, senza però smettere di allenarmi. Non voglio fermarmi ora, aspetto un attimo per capire cosa è meglio per me, se ricevo chiamate importanti le valuto con immenso piacere».