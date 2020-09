Un bambino di una scuola elementare di Codogno è risultato positivo al Coronavirus. Automaticamente i suoi compagni di classe sono andati in quarantena, per un totale di 26 bambini e un insegnante. Codogno è il comune simbolo dell’epidemia da Coronavirus, visto che la scoperta del virus nel nostro Paese è partita proprio da lì.

Oggi si torna a parlare di questo luogo a causa della positività di un bambino e delle conseguenti procedure sul resto della classe.

Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ha confermato la notizia all’Ansa, spiegando che sono partite tutte le procedure dell’Ats e tutti i bambini sono stati sottoposti al tampone. Per il momento, come assicurato dal primo cittadino, la situazione sembra essere sotto controllo.

La classe è composta da quindici bambini, tutti in isolamento. Secondo quanto riportato, Il bambino era tornato a casa con il raffreddore già durante la prima mattina di lezioni. Il 14 Settembre la famiglia del bambino è stata contattata dalla scuola per alcuni sintomi influenzali, anche se non c’era febbre.

I genitori del bambino avevano subito avvisato il pediatra, che ha deciso di prescrivere il tampone, per capire se si trattava di una semplice influenza oppure di Covid.

Il risultato è arrivato mercoledì 16 settembre. I genitori dei compagni di classe del piccolo sono stati avvisati ed è partita la quarantena preventiva, come previsto dal protocollo. Non è chiaro se anche le insegnanti siano state sottoposte ad isolamento precauzionale oppure no. Tutti saranno sottoposti al tampone per certificare eventuali contagi.