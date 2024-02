Escl. Binda: «Il Palermo deve affrontare la Feralpisalò come se fosse un big match»

In esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, il giornalista de “La Gazzetta dello Sport“, Nicola Binda, ha parlato della sfida di sabato pomeriggio tra Feralpisalò e Palermo.

Di seguito un estratto delle parole rilasciate da Nicola Binda:

Sabato il Palermo giocherà in trasferta contro la Feralpisalò. Che tipo di partita si aspetta?

«La Feralpisalò è la squadra più difficile da affrontare in questo momento. Dopo il mercato e gli ultimi risultati si è ingalluzzita e quindi il Palermo non dovrà sottovalutare questa partita ma approcciarla come un big match. I rosanero è come se giocassero in casa visto che i suoi tifosi saranno nettamente di più rispetto a quelli della Feralpisalò. Servirà grande attenzione contro una formazione che non è la squadra materasso».