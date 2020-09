La Virtus Entella al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio per Alberto Rizzo, che era obiettivo di mercato anche del Palermo. I contatti tra le parti sono attualmente in corso, un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.