Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Tony Di Piazza ha voluto ringraziare Nando Sforzini per tutto quello che ha fatto con la maglia del Palermo dopo il suo trasferimento al Campobasso. Ecco il suo messaggio: “Grazie e buona fortuna Nando Sforzini!!”. In basso il post in questione.

Grazie e buona fortuna Nando Sforzini !! Pubblicato da Tony Di Piazza su Mercoledì 9 settembre 2020