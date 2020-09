Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Sandro Tonali. Ecco il comunicato:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8. Nato a Lodi l’8 maggio 2000, Sandro Tonali ha mosso i primi passi da calciatore nella squadra della Lombardia Uno, centro tecnico AC Milan, prima di passare al Piacenza e poi, all’età di 12 anni, al Brescia. Con le Rondinelle ha completato la trafila dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, con cui ha debuttato in Serie B a 17 anni. In tre stagioni tra i professionisti con il Brescia, ha collezionato 89 presenze e 7 gol. Ha totalizzato 11 presenze con la Nazionale U19, 5 con l’Under 21 e vanta 3 presenze con la Nazionale maggiore con cui ha esordito il 15 ottobre 2019. Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale. Sandro conosce bene il Club, a cui è legato affettivamente, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme. Benvenuto Sandro!”. Paolo Maldini, Direttore dell’Area Tecnica di AC Milan ha aggiunto: “Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva che saprà interpretare al meglio i valori del nostro Club””.