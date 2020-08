L’Entella e il nodo allenatore. Domani il presidente Gozzi incontrerà mister Boscaglia per cercare di trovare un accordo per il futuro, con il Palermo sullo sfondo per l’ex Trapani. Intanto, come si legge su “Il Secolo XIX” il club di via Gastaldi starebbe sondando eventuali profili in caso di un addio con Boscaglia. I possibili candidati potrebbero essere Bruno Tedino, Massimo Oddo oppure Michele Marcolini, ex allenatore del Chievo esonerato per far spazio all’ex biancoceleste Aglietti.