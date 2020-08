L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” scrive di una cena tra il patron dell’Entella, Gozzi e Antonio Cassano. Il numero 1 ha sempre detto che per fantantonio “La porta è sempre aperta”. I due sono in ottimi rapporti ma, si legge sempre sul quotidiano ligure, non è prevsito il suo arrivo all’Entella a stretto giro di posta.