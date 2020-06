Marco Crimi, centrocampista dell’Entella, intervistato di Entella Zone, parla così della ripresa del campionato cadetto: «Sarà un torneo totalmente diverso da quello che si era interrotto tempo fa. Si sono azzerati tutti gli aspetti fisici e le preparazioni fatte in precedenza. Bisognerà avere sangue freddo e riuscire a tenere anche con i nervi la partita perchè anche il caldo sarà bello tosto. Sarà importante gestire bene le forze e non sprecarle durante il match in generale. È importantissimo riuscire a sfruttare al massimo tutte le partite e partire bene all’inizio».