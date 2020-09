“Alla fine Cassano è arrivato in biancoceleste e siamo molto contenti di avere Christopher nella nostra leva 2011. È stata Carolina Marcialis ad annunciarlo con l’orgoglio della mamma che osserva il suo campioncino firmare il primo contratto tutto davanti a papà Antonio!”. Questo quanto comunicato dalla Virtus Enella attraverso un post su Facebook”. In basso il post in questione.

