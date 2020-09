«Con il Premier Conte abbiamo condiviso un percorso: priorità alla scuola, se poi questo percorso dovesse dare risultato positivo e anche facendo leva sul senso di responsabilità che il calcio ha già dimostrato, la riapertura degli stadi creda possa essere naturale». Queste le parole rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio federale a Roma.

«Il tampone ogni quattro giorni è diventato insostenibile – prosegue Gravina – . Chiediamo di ottenere nell’immediato, perché non è più procrastinabile, di rendere più sostenibile la pratica del tampone. Auspico che il Cts possa concederci almeno questo in partenza”. All’unanimità il consiglio federale di oggi ha approvato all’unanimità ke 5 sostituzioni in Serie C a partita. “Per la B non può essere diverso, mi sento di anticipare che anche la Lega di B dovrà condividere la stessa idea».