«Spero che con Chiesa finisca bene, ho letto molte cose sui contratti da rifare con Milenkovic, Pezzella e Federico, parlerò con Pradè e poi con i ragazzi e vedremo cosa succederà: la mia volontà è fare una Fiorentina sempre più forte». Lo ha detto Rocco Commisso appena arrivato dagli Stati Uniti a Firenze da dove mancava da febbraio scorso. «Ora che sono tornato voglio rimanere almeno qualche mese – ha proseguito Commisso -. La squadra comunque è quasi già fatta, se poi si presenterà qualche opportunità interverremo, mancano ancora venti giorni. Lo stadio? La Fiorentina va avanti. Una riflessione sull’ingresso di media company per i diritti tv? Se può essere una svolta? Me lo auguro. Molte società non hanno i conti a posto, la Fiorentina non ha debiti con le banche, semmai solo per i giocatori… Andate a vedere invece quanti debiti hanno Milan, Inter, Juve e Roma. Il nostro club dal punto di vista finanziario è a posto ma non si può spendere così ogni anno».