Intervenuto ai microfoni del canali ufficiali della Pianese, Renato Vagaggini, direttore generale della Pianese, ha parlato della mancata riammissione della squadra in C. Ecco le sue parole:

«Bisceglie ammesso? Ci appelleremo al Collegio di Garanzia, è un nostro diritto. Il nostro avvocato farà ricorso nel giro di due giorni. Credo che sia una cosa non regolare che il Bisceglie si possa permettere di essere ripescato dopo la retrocessione, ritengo che sia del tutto anomalo. A noi hanno fatto fare i play-out perché era nostro diritto farli. Abbiamo perso con le nostre forze, nessuno di noi si è lamentato. Mi sembra che le leggi le facciano come gli pare, noi eravamo la prima squadra a potersi fregiare del diritto di riammissione. Noi le cose le programmiamo: se sarà Serie D cercheremo giocatori esperti, se sarà C invece attingeremo giovani da altre società. Se è normale ammettere delle squadre che tra due mesi non avranno nemmeno il campo per allenarsi, va bene. Io nel calcio ci sono da quarant’anni, ormai non mi meraviglio più di nulla. Mercato? Sono contento che molti nostri ragazzi hanno trovato sistemazione in C: fa piacere che abbiamo valorizzato dei giocatori. Purtroppo con la nostra retrocessioni molti si sono trovati liberi, quindi noi non abbiamo potuto avere nessun ritorno economico e la cosa ci ha danneggiati. Dal momento che il Siena non c’è più spettava a noi essere ripescati per primi, ma le leggi le fanno come gli pare».