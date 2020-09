Sta per prendere il via la nuova stagione del campionato di serie C 2020/2021. Soprattutto ora che il girone C di Serie C è finalmente completo. Dopo mesi di attesa su sentenze, riammissioni, combine, ripescaggi ora il raggruppamento meridionale conosce quelle che saranno le squadre partecipanti. Nelle ultime ore non si aspettava altro che capire quali sarebbero state le due squadre a prendere il posto di Bitonto e Picerno.

Alla luce delle ultime novità della giornata di oggi, con Foggia e Bisceglie a prendere parte al girone C, lo stesso raggruppamento non dovrebbe subire particolari cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Palermo e Turris si aggiungono infatti ai rossoblu pugliesi, mentre Juve Stabia e Trapani tornano in terza serie dopo la retrocessione. Per il resto rimane tutto invariato.

Tra le “forestiere” dovrebbero infatti rimanere Ternana e Teramo, più a Sud delle varie Gubbio, Grosseto, Perugia, mentre la Viterbese sarà la partecipante del Lazio.

A dominare, dal punto di vista geografico, è la Campania, che può vantare ben 6 squadre. A seguire troviamo la Puglia con 5 squadre. La Sicilia riprende quota, con la retrocessione del Trapani e la promozione del Palermo. Ecco seguito l’elenco completo del girone C.

Avellino (Campania)

Bari (Puglia)

Bisceglie (Puglia)

Casertana (Campania)

Catania (Sicilia)

Catanzaro (Calabria)

Cavese (Campania)

Foggia (Puglia)

Juve Stabia (Campania)

Monopoli (Puglia)

Paganese (Campania)

Palermo (Sicilia)

Potenza (Basilicata)

Teramo (Abruzzo)

Ternana (Umbria)

Trapani (Sicilia)

Turris (Campania)

Vibonese (Calabria)

Virtus Francavilla (Puglia)

Viterbese (Lazio)